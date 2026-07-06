Un’altra consigliera comunale si è unita a Futuro Nazionale a Siena. La politica locale, Maria Antonietta Campolo, ha deciso di aderire al movimento. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui passaggi successivi. La sua adesione si aggiunge a quella di altri esponenti in vari capoluoghi di provincia. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali reazioni o conseguenze politiche.

SIENA – Un altro ‘acquisto’ in un capoluogo di provincia per Futuro Nazionale. La consigliera comunale di Siena, Maria Antonietta Campolo ha comunicato alla presidenza del consiglio comunale la decisione di lasciare il gruppo Fratelli d’Italia e di aderire al gruppo misto in rappresentanza di Futuro Nazionale, il partito del Generale Roberto Vannacci. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’ingresso della dottoressa ssa Campolo in Futuro Nazionale – dichiarano il coordinatore nazionale e consigliere regionale, Massimiliano Simoni ed il responsabile regionale di Futuro Nazionale Toscana,Tommaso Villa – inizia ad organizzarsi anche nella città del Palio il nostro partito ed altri ingressi arriveranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Corrieretoscano.it - Un altro ‘acquisto’ in un capoluogo di provincia per Futuro Nazionale: a Siena c’è Maria Antonietta Campolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La qualità della vita in Valbrembana | Dati reali senza filtri

Notizie e thread social correlati

Dall’Ariston alle piazze: parte il tour estivo di Maria AntoniettaIl tour estivo di Maria Antonietta e Colombre inizia il 2 maggio a Porto Sant’Elpidio, portando le due formazioni dal palco dell’Ariston alle piazze.

Elezioni comunali, a Palena è Maria Antonietta Verna la nuova sindacaA Palena, Maria Antonietta Verna è stata eletta nuova sindaca dopo le recenti elezioni comunali.

Temi più discussi: Fn in doppia cifra. FdI cambia linea e riapre a Vannacci; Più sicurezza con droni, telecamere e colonnine Sos: 205mila euro a Viterbo; Vannacci corteggia Meloni: Potremmo votarla per il Quirinale, ma a tre condizioni; Il Comune investe sul futuro dei più piccoli: via libera ai nuovi arredi per la Scuola dell'Infanzia.

Futuro Nazionale, battibecco Vannacci-giornalisti in conferenza stampa(LaPresse) Botta e risposta tra Roberto Vannacci e i giornalisti arrivati per il primo giorno dell'assemblea costituente, a Roma, di Futuro Nazionale. Il leader del nuovo partito, infatti, si è ... ilmessaggero.it

Hai salvato un nuovo articoloIo sono un vecchio leghista, però oggi prevale la necessità e l'urgenza della tutela della sovranità nazionale e, aggiungo, anche la sovranità monetaria che è importantissima. Mario Borghezio, ... roma.corriere.it