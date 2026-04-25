Il tour estivo di Maria Antonietta e Colombre inizia il 2 maggio a Porto Sant’Elpidio, portando le due formazioni dal palco dell’Ariston alle piazze. La cantante e il gruppo musicale si preparano a esibirsi in diverse località italiane, portando sul palco nuovi brani e rendendo pubblici i loro progetti live. La tournée si svolge in vari contesti, coinvolgendo un pubblico di appassionati e fan.

? Cosa sapere Maria Antonietta e Colombre debuttano con il tour estivo il 2 maggio a Porto Sant’Elpidio.. Il percorso tra i festival italiani segue il successo del brano sanremese La felicità e basta.. Il 2 maggio a Porto Sant’Elpidio, in Piazza Garibaldi, partirà ufficialmente il tour estivo di Maria Antonietta e Colombre, un percorso musicale che segna il passaggio dal palcoscenico di Sanremo al contatto diretto con le piazze e i festival estivi. Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico durante l’ultima edizione del Festival della musica italiana, dove il duo si è classificato al ventunesimo posto con il brano La felicità e basta, Letizia Cesarini e Giovanni Imparato sono pronti a trasformare quel successo mediatico in una serie di appuntamenti dal vivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Ariston alle piazze: parte il tour estivo di Maria Antonietta

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