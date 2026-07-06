Il fisarmonicista Gianni Coscia ha ricevuto il premio Ambasciatori dell’Umbria nel mondo durante la manifestazione Umbria Jazz. Il riconoscimento, assegnato per la ventesima volta, celebra la collaborazione tra Umbria Jazz e la Fondazione Perugia. La premiazione si inserisce nel contesto della rassegna musicale, che si è svolta con successo, attirando pubblico e appassionati. Coscia è stato premiato per il suo contributo alla musica e alla promozione del patrimonio culturale della regione.

Il fisarmonicista Gianni Coscia ha ricevuto il premio Ambasciatori dell’Umbria nel mondo che da venti edizioni segna la collaborazione di Umbria jazz con la Fondazione Perugia. "Io che ho 95 anni, voi che siete in tanti ad ascoltarmi, mentre ricevo un premio importante e durante un evento come Umbria jazz, ecco questa è quella che si può definire una combinazione di fattori irripetibile" ha scherzato alla Sala Podiani della Galleria nazionale. Il premio è stato consegnato prima del concerto della mattina di domenica. Negli anni sono stati premiati grandi nomi del panorama musicale come Rava, Tommaso, Bollani, Rea, Guidi, Bosso, Fresu, Petrella, Pieranunzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria Jazz da applausi. Ambasciatori nel mondo. Premio a Gianni Coscia

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