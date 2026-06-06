Durante un evento a Novara, Gianni Coscia ha suonato la fisarmonica, dimostrando come lo strumento possa essere utilizzato per innovare il jazz. La sua esibizione ha evidenziato tecniche moderne applicate a uno strumento tradizionale. In sala, un poeta ha letto versi dedicati alla musica di Coscia, che ha condiviso alcune riflessioni sulla capacità dello strumento di evolversi nel tempo.

? Punti chiave? In Breve Gianni Coscia e la forza della tradizione: il jazz che risveglia Novara. Il secondo weekend di Novara Jazz 2026 è iniziato giovedì con il riconoscimento della Chiave d’oro a Gianni Coscia, un musicista che ha trasformato il Salone d’Onore del Tribunale di Novara in un ponte tra generazioni. Sotto l’affresco di Stefano Maria Legnani che ritrae divinità mitologiche, l’accordionista ha dimostrato come uno strumento spesso associato alla nostalgia possa diventare un motore di innovazione sonora. La serata non è stata solo un concerto, ma un viaggio attraverso la memoria collettiva di un territorio che si ritrova nelle note di un artista nato per la musica. Coscia ha presentato un repertorio che sfida le etichette convenzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gianni Coscia a Novara: l’armonica che trasforma il jazz in innovazione

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