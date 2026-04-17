Il Premio ecco chi sono i cantori dell' Umbria nel mondo | Semplicemente magica
Il Premio dedicato ai rappresentanti dell'Umbria nel mondo si concentra su chi promuove le peculiarità della regione attraverso le proprie voci. Tra questi ci sono figure che condividono storie, tradizioni e aspetti nascosti dell'Umbria, contribuendo a far conoscere la regione oltre i confini nazionali. Questi cantori sono riconosciuti per il ruolo di diffusori culturali e turistici, con l’obiettivo di attirare nuovi visitatori, residenti e investimenti internazionali.
In una società globale, le voci che raccontano le particolarità, i gusti e il lato nascosto dell'Umbria sono fondamentali per alimentare nuovi flussi di turismo, ma anche per creare nuovi residenti e attrarre investimenti internazionali a beneficio dell'economia della più piccola (ma solo per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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