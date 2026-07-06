Un uomo di 99 anni ha sparato alla moglie di 87 anni durante una discussione nella loro abitazione a Savona. La donna è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini e ha sequestrato l’arma utilizzata. La coppia viveva insieme nella stessa casa.

Un ultranovantenne savonese avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta stamani nella loro casa di Savona. L’anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L’uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ultranovantenne spara alla moglie durante lite: anziana in condizioni critiche nel Savonese

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