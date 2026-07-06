Alle prime luci dell'alba, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 anni durante una lite in via Mongrifone, a Savona. Dopo il diverbio, avrebbe preso una pistola e sparato contro di lei. La donna è rimasta ferita in modo grave e si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Una lite e poi una sparatoria. È successo a Savona, in via Mongrifone, stamattina intorno alle 7. Un uomo di 98 anni, dopo una discussione con la moglie di 86 anni, avrebbe preso una pistola in suo possesso e aperto il fuoco contro di lei. Gravemente ferita alla testa l'anziana, classe 1940, è stata portata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. In ospedale anche l'uomo. Secondo quanto si apprende, era affetta da una forma di demenza. L'uomo presenta alcune escoriazioni alle braccia e al volto ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri. La donna è stata trovata incosciente dai soccorritori del 118, intervenuti insieme ai militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare di Albissola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A 98 anni spara alla moglie ultraottantenne: lei è in condizioni critiche

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