Ultimo lo show dei record | 250mila persone a Tor Vergata E lui si commuove

Circa 250.000 persone hanno partecipato a un concerto nell’area di 150.000 metri quadrati dell’università di Roma Tor Vergata. La folla ha riempito lo spazio, creando un’onda umana. Durante l’evento, il cantante si è commosso. La manifestazione si è conclusa senza incidenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali autorizzazioni o autorizzazioni ufficiali. La presenza è stata superiore alle aspettative.

Un oceano umano di 250.000 persone, riunite nell’area da 150mila metri quadrati dell'Università di Roma Tor Vergata, ha dato vita al live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: il concerto dei record, che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che sabato 4 luglio ha accolto i 250.000 abitanti a Tor Vergata. “Ultimo-La favola... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Ultimo, il concerto dei record a Tor Vergata

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