Con 250 mila persone presenti, il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha stabilito il record di presenze per un evento a pagamento in Italia, superando quelli di Vasco Rossi e Ligabue. La manifestazione si è svolta senza problemi di ordine pubblico, attirando un pubblico molto numeroso. L’evento si è concluso con un grande successo di pubblico, che ha ascoltato l’artista per diverse ore. Nessuna notizia di incidenti o problemi durante la manifestazione.

Con 250 mila spettatori a Tor Vergata, Ultimo ha firmato il concerto a pagamento con più presenze della storia italiana, superando Vasco Rossi e Ligabue. Il suo strabiliante record rappresenta un dito nell’occhio (e forse anche di più) della critica militante che non ha mai apprezzato Niccolò Moriconi romano di San Basilio, preferendogli rap, trap, reggae, rock e altro. E adesso che ha superato anche Vasco Rossi (che cavallerescamente gli ha fatto i complimenti ricordando che i record sono fatti per essere battuti) e Ligabue, che sembravano davvero irraggiungibili per un solo concerto, hanno un motivo in più per non amarlo. Del resto lo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ultimo, il record che zittisce i critici: 250mila a Tor Vergata e la rivincita del suo popolo

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