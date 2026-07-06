Dopo il trionfo a Tor Vergata Ultimo annuncia un nuovo tour nel 2027 | Siete venuti a casa mia ora vengo io a casa vostra

Da metropolitanmagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il concerto a Tor Vergata, un artista annuncia un nuovo tour per il 2027, con biglietti in vendita mercoledì 8 luglio alle 14:00. L’artista ha dichiarato: «Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra». La comunicazione è stata pubblicata sui social, accompagnata dalla frase «La favola continua». Nessun dettaglio sulle date o le città coinvolte, né ulteriori informazioni sui prezzi o le modalità di acquisto.

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«Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. “La favola continua.”». Ebbene sì. Neanche il tempo di riprendersi dal concerto-evento a Tor Vergata di sabato 4 luglio, durante il quale 250000 fan si sono radunati per celebrare insieme a lui i suoi primi dieci anni di carriera, che Ultimo è già prontissimo a tornare a esibirsi. Dal palco dello show che ha polverizzato il record di partecipanti stabilito in precedenza da Vasco Rossi, il cantautore romano -al secolo Niccolò Moriconi – non aveva lasciato trapelare nulla: probabilmente voleva godersi la serata senza pensare ad altro. Ora che la polvere sollevata nell’arena incorniciata dalla Vela di Calatrava si è depositata a terra, però, è tempo di ripartire con nuovi progetti, primo fra tutti un nuovo tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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