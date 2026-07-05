Vasco Rossi applaude Ultimo dopo il record a Tor Vergata | il dolce messaggio

Dopo il concerto a Tor Vergata con il record di presenze, Vasco Rossi ha inviato un messaggio di congratulazioni a Ultimo. Il cantante ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto, rendendo noto il suo apprezzamento attraverso un messaggio pubblico. È il primo riconoscimento di questo tipo tra i due artisti. Il messaggio è stato condiviso poche ore dopo l’evento, che ha attirato un pubblico numeroso e record di spettatori.

Non capita tutti i giorni di ricevere i complimenti di Vasco Rossi. E dopo il concerto record di Tor Vergata, Ultimo può aggiungere anche questo alla lista dei traguardi raggiunti. La serata del 4 luglio ha lasciato il segno nel cuore dei 250mila fan presenti regalando emozioni difficili da dimenticare. Davanti a un risultato del genere, Vasco ha voluto celebrare sui social il collega, dedicandogli un messaggio carico di stima e affetto per uno spettacolo che ha già trovato un posto nella storia della musica italiana. Vasco Rossi applaude Ultimo dopo il concerto record. Fin da quando è stata annunciata la data, era chiaro che quello di Ultimo a Tor Vergata non sarebbe stato un concerto come gli altri. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Vasco Rossi - Rimini - Concerto universale 30 maggio 2026

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