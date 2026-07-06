Ultimo | dopo il concerto record arrivano nuovi show nel 2027

Dopo il concerto da 250.000 spettatori a Roma, l’artista annuncia nuovi spettacoli nel 2027. Il live del 4 luglio all’Università di Roma Tor Vergata ha stabilito un record. L’artista ha dichiarato che nel 2027 ci saranno altri stadi con il titolo “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua”. Non sono stati comunicati dettagli sui luoghi o le date specifiche degli eventi futuri.

ROMA – Dopo il live da record “Ultimo 2026 – La favola per sempre“, che il 4 luglio ha richiamato 250.000 persone all’Università di Roma Tor Vergata, Niccolò Moriconi guarda già al futuro e annuncia “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua.”, il nuovo tour che lo porterà nei principali stadi italiani. Per la prima volta il cantautore farà tappa anche in Calabria e in Sardegna. Il tour prenderà il via il 10 giugno 2027 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e proseguirà il 13 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 giugno allo Stadio Euganeo di Padova, il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 24 giugno allo Stadio Diego Armando... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Roma ai piedi di Ultimo: il concerto dei record fa la storia della musica

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