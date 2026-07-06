Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, sono stati condivisi sui social sia video dello spettacolo che testimonianze di spettatori. Molti descrivono una serata caratterizzata da emozioni intense, ma anche da forti disagi. Le immagini del maxi evento sono state diffuse online, ma alcuni partecipanti hanno riferito di aver vissuto momenti di paura e disagio durante l’evento. La situazione ha generato discussioni tra i fan e sui canali digitali.

Le immagini del maxi evento di Ultimo a Tor Vergata continuano a fare il giro del web, ma insieme ai video dello spettacolo stanno circolando anche centinaia di testimonianze di spettatori che raccontano una serata vissuta tra emozioni e forti disagi. Il concerto ha rappresentato un momento storico per la musica italiana, grazie a una partecipazione senza precedenti, ma il giorno successivo è stato segnato da un’ondata di polemiche che ha infiammato i social. Con circa 250 mila spettatori, quello del cantautore romano è stato il più grande concerto musicale mai organizzato in Italia, superando persino i record registrati negli anni da Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Spaventati, cosa è successo davvero”. Ultimo, bufera nera dopo il concerto da record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BELLA DAVVERO - Ultimo // live @Messina /07/2025

Notizie e thread social correlati

Concerto Ultimo, la truffa dei biglietti: cosa è successoA poche ore dal concerto di Ultimo previsto il 4 luglio a Tor Vergata, la Guardia di Finanza ha bloccato un sito internet sospettato di vendere...

Balogun, squalifica sospesa dopo il pressing di Trump: bufera su Infantino, cosa è successoLa FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica di Folarin Balogun, attaccante degli Stati Uniti, dopo un intervento di pressione da parte di un ex...

Temi più discussi: Natante in avaria, la Capitaneria salva quattro ragazzi; Agguato al bus del Pistoia basket, arrestati 5 ultras: accusati di aver ucciso l'autista Raffaele Marianella; Salta e cade dal balcone: gravissimo; Eboli, coppia di anziani minacciata con un’ascia: casa svaligiata.

Andreas Muller, la corsa in ospedale: Mi sono spaventato, tutto nel giro di pochi minuti. Cosa è successo e come staPaura per Andreas Muller. Il ballerino, ex vincitore di Amici, ha raccontato nelle sue storie Instagram una brutta disavventura avvenuta poche ... msn.com

Ieri mi trovato a Sapri per lavoro: Andreas Muller finisce al Pronto Soccorso d’urgenza, ecco cos’è successoIeri mi trovato a Sapri per lavoro: Andreas Muller finisce al Pronto Soccorso d’urgenza, ecco cos’è successo ... gossip.it

È così divertente come il piccolo Naruto avrebbe potuto sconfiggere sia Kisame che Itachi se gli fosse stato permesso di evocare Gamabunta; fortunatamente per loro, il ragazzo squalo non voleva finire come un imbroglione. Guarda quanto erano spaventati q reddit