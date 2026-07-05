Circa 250 mila persone hanno partecipato al concerto di Ultimo a Tor Vergata. La presidente del Consiglio ha commentato la serata come “straordinaria” e ha ringraziato le Forze dell’Ordine, la Protezione civile e tutti gli operatori coinvolti per aver garantito la sicurezza dell’evento. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata riguardo all’organizzazione o ai dettagli dell’evento.

Il concerto da circa 250 mila spettatori di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare. Dopo la serata record arrivano i complimenti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di «serata straordinaria» e ringrazia le Forze dell’Ordine, la Protezione civile e tutti coloro che hanno garantito la sicurezza dell’evento. « Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo! », ha scritto la premier su X. Meloni ha quindi rivolto un... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni celebra Ultimo dopo il concerto record a Tor Vergata: «Roma ha vissuto una serata straordinaria»

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