A Roma, il deflusso dopo il concerto di Ultimo sulla spianata di Tor Vergata si è rivelato complicato, con lunghe code e confusione. Sui social sono nate battute ironiche, ma anche accuse riguardo alla gestione dell’evento. Intanto, Atac ha segnalato che sulla linea della metro C sono stati tirati più volte i freni e alcune persone sono state viste sui binari.

«Ahò, stavo al P6: avevamo un cap diverso rispetto al palco». Sui social impazzano le battute dopo il concerto di Ultimo alla spianata di Tor Vergata. Ironia che non attenua però le critiche sul post evento, con un deflusso che, al netto della presenza di oltre 250mila persone in un’area enorme, per molti non è andato come si immaginava. Al punto che proprio ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha assicurato: «Tor Vergata ha dimostrato di essere un luogo con potenzialità enormi per ospitare grandi appuntamenti e questa esperienza ci consente di guardare con ancora più fiducia al futuro. Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Ultimo a Roma, deflusso complicato: sui social ironia e accuse. Atac: sulla metro C freni tirati più volte e persone sui binari

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