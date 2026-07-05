Durante il deflusso, i fan hanno invaso i binari della metro C alla stazione Giardinetti, causando l’interruzione dei treni. In altri casi, sono state attivate le maniglie di emergenza nelle stazioni di Teano e Finocchio.

È successo alla stazione Giardinetti. Poi il caso delle maniglie di emergenza attivate a Teano e Finocchio. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Ultimo, caos durante il deflusso: i fan invadono i binari della metro C, stop ai treni

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