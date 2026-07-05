Ultimo durante il deflusso i fan invadono i binari della metro C e i treni si fermano
Durante il deflusso alla stazione Giardinetti, i fan sono entrati sui binari della metro C, causando l’interruzione del servizio e la fermata dei treni. In altri casi, sono state attivate le maniglie di emergenza nelle stazioni di Teano e Finocchio, portando alla sospensione temporanea delle corse.
È successo alla stazione Giardinetti. Poi il caso delle maniglie di emergenza attivate a Teano e Finocchio. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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Siamo nella storia: il commento di Ultimo sui social sul concerto di Tor Vergata. La Capitale regge bene anche l'organizzazione dell’evento: qualche difficoltà solo nel deflusso del pubblico. ? https://www.rainews.it/tgr/news facebook
#RockInRoma #Capannelle #16Edizione attive navette bus ripercussioni di traffico nell'area circostante durante le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori le prossime date dei concerti tinyurl.com/yk246t2m #viabiliLAZ #pendolariLAZ x.com
Il deflusso di liquidità di 4 trilioni di dollari reddit