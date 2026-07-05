Ultimo durante il deflusso i fan invadono i binari della metro C e i treni si fermano

Da roma.repubblica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il deflusso alla stazione Giardinetti, i fan sono entrati sui binari della metro C, causando l’interruzione del servizio e la fermata dei treni. In altri casi, sono state attivate le maniglie di emergenza nelle stazioni di Teano e Finocchio, portando alla sospensione temporanea delle corse.

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È successo alla stazione Giardinetti. Poi il caso delle maniglie di emergenza attivate a Teano e Finocchio. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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