Nel 2027, i piloti Di Giannantonio e Alex Marquez correranno con la KTM. Lo ha annunciato il direttore della casa motociclistica, che ha confermato i contratti durante un incontro ufficiale. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli su durata o clausole. La KTM ha scelto di puntare sui due piloti per le prossime stagioni, senza indicare eventuali modifiche al team o altri cambiamenti.

Pit Beirer, il direttore della KTM, è spiccio e concreto e, nel fare gli onori di casa, lo ha detto chiaro e tondo: "Durante i nostri colloqui siamo rimasti colpiti dalla grande passione di Fabio Di Giannantonio nel dare il massimo sia in pista che fuori, e crediamo che il prossimo capitolo della nostra avventura insieme sarà emozionante e memorabile". E così: "Benvenuto Fabio". Adesso è ufficiale: il pilota italiano lascia la Pertamina Enduro VR46 ("Non sono mai stato così bene in un team", ha detto quasi in lacrime Diggia) e arriva in KTM. Insieme a lui ci sarà Alex Marquez, il fratello di Marc, che ha detto addio al Team Gresini e alla Ducati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale, Di Giannantonio e Alex Marquez in KTM nel 2027

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Diggia: O ufficiale o addio!

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