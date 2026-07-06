Fabio Di Giannantonio entra nel team KTM Factory a partire dal 2027, dove condividerà la squadra con Alex Marquez. La KTM ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del pilota italiano, confermando anche la presenza di Marquez nel team. La notizia è stata comunicata dalla stessa scuderia austriaca, che ha reso noto l’accordo con i due piloti per il prossimo futuro.

Fabio Di Giannantonio è un nuovo pilota del team KTM ufficiale. La notizia è stata confermata dalla stessa scuderia austriaca che, pochi minuti prima, aveva già ufficializzato l’approdo di Alex Marquez. Da Brad Binder e Pedro Acosta a, quindi, lo spagnolo e il “Diggia”. Un cambio di rotta radicale che rappresenterà una grande sfida per la scuderia di Mattighofen che ha messo le mani su due piloti di alto livello, con il romano che, giova ricordarlo, è in piena lotta per il titolo iridato. Il ventisettenne romano ha voluto salutare il suo attuale team, il Ducati Pertamina VR46 con il quale sta procedendo nella terza annata, con ottimi risultati: “ Non sono mai stato così bene in un team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio sbarca nel team KTM Factory! Dal 2027 farà coppia con Alex Marquez

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