alex marquez e di giannantonio coppia ufficiale ktm per il 2027 e oltre

Alex Marquez sarà il nuovo pilota ufficiale KTM nel 2027, con un contratto pluriennale. Al suo fianco, ci sarà anche Di Giannantonio, confermato come parte della squadra. Nel frattempo, Pedro Acosta si unirà nel 2027 a suo fratello Marc nel team Ducati Lenovo. La stagione 2027 segna un cambio di formazione tra le squadre di punta del motomondiale.

Pedro Acosta affiancherà nel 2027 suo fratello Marc nel team Ducati Lenovo, Alex Marquez ne prende il posto con un contratto pluriennale nel team ufficiale KTM, lasciando la Ducati stessa dopo quattro stagioni nel team satellite Gresini arricchite da quattro vittorie (tre nel 2025, una quest'anno) e culminate nel secondo posto nella classifica generale dello scorso anno. Al suo fianco - lui pure con un accordo pluriennale, ci sarà Fabio Di Giannantonio, che da parte sue lascia il satellite ducatista VR46., Campione del mondo della Moto3 nel 2014 e della Moto2 nel 2019, attualmente nono della classifica generale, il trentenne pilota di Cervera è alle prese con una stagione che si è fatta tutta in salita dopo il grave incidente di Barcellona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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