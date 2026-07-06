Un rapporto dell'UE segnala che l’eurozona affronta pressioni senza precedenti, con minacce crescenti alla sicurezza e interruzioni negli approvvigionamenti. La frammentazione delle relazioni commerciali e la volatilità dei mercati aumentano la pressione su crescita e finanze pubbliche. La situazione viene definita come una serie di sfide senza precedenti, che mettono sotto stress l’intera area economica.

“L’eurozona si trova ad affrontare una serie disfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano unapressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche“. L’allarme arriva da un rapportoMes, Meccanismo europeo di stabilità, dal titolo “Resilienza sotto pressione“, secondo il quale la regione ha ben dimostrato di sapere resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l’attendono nel breve futuro. Nel raccomandare che qualsiasi misura anticrisi sia“temporanea e mirata“, il rapporto dell’organizzazione internazionale che assiste finanziariamente gliStati membri dell’Uein difficoltà individuatre vulnerabilitàdell’eurozona ritenute importanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ue, rapporto Mes lancia l’allarme: ‘Eurozona vittima di pressioni senza precedenti’

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