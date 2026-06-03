Allarme Super El Niño | rischio eventi meteo senza precedenti

Come influenzerà il Super El Niño il meteo in Italia?. Quali regioni rischiano le alluvioni più devastanti nei prossimi mesi?. Perché gli scienziati temono una catastrofe simile a quella del 1877?. Quanto potrebbe crollare la produzione agricola globale a causa del fenomeno?.? In Breve Probabilità del 90% per Super El Niño con aumento termico oceanico di 3 gradi.. Sviluppo rapido dalla fase neutra alla fase attiva previsto in soli due mesi.. Rischio siccità Sahel tra luglio e settembre e mancanza piogge Africa meridionale entro marzo.. Paragone con carestia del 1877 che causò 50 milioni di morti in India e Cina.. L’allarme climatico per l’imminente Super El Niño: il rischio di un evento senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Super El Niño: Northern US Heatwave Alert!

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