Un attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev, causando decine di morti e costringendo migliaia di persone a rifugiarsi. L’attacco si è verificato alla vigilia di un vertice NATO in Turchia. Nel frattempo, la Russia ha minacciato la Polonia, senza ulteriori dettagli sui contenuti della minaccia.

Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, attacco russo su Kiev con missili e droni: decine i morti e migliaia di persone nei rifugi. Intanto Mosca minaccia la Polonia. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, attacco russo su Kiev con missili e droni. Mosca minaccia la Polonia

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