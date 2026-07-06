Un attacco missilistico russo ha colpito Kiev, provocando almeno dieci morti e diversi feriti. Nelle stesse ore, il portavoce del Cremlino ha accusato la Polonia di produrre droni destinati all’Ucraina, minacciando indirettamente Varsavia. Mosca ha invitato la Polonia a riflettere sulla propria sicurezza, senza specificare ulteriori dettagli. La tensione tra Russia e Polonia si è riaccesa con queste dichiarazioni, in un contesto di crescente conflitto tra i paesi coinvolti.

«Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza». Questa la minaccia, neanche troppo velata, arrivata da Mosca alla Polonia. A pronunciarla è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, dopo le accuse russe sulla produzione in territorio polacco di droni destinati all’Ucraina. Poi, nella notte, la Russia ha colpito ancora Kiev con ondate di missili e velivoli senza pilota: almeno 10 persone sono morte e 56 sono rimaste ferite tra la capitale e l’oblast circostante. Insomma, appare evidente che lo zar ha intenzione di tenere alta la tensione. «L’operazione militare speciale si sta gradualmente trasformando in una guerra su vasta scala. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Raid russo su Kiev: almeno 10 morti. E ora Mosca minaccia la Polonia: “Produce droni per l’Ucraina”

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