Pesante attacco russo in Ucraina missili balistici e droni su Kiev | morti e feriti

Un attacco russo ha colpito questa mattina Kiev con missili balistici e droni, provocando almeno dieci vittime, di cui quattro nella capitale. Le autorità ucraine riferiscono di feriti e danni nella città, mentre altre regioni del paese sono state interessate dai raid. Il bilancio è ancora provvisorio. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sui responsabili specifici dell’attacco.

Un massiccio attacco russo contro l'Ucraina nelle prime ore di questa mattina, martedì 2 giugno, ha causato dieci vittime (ma il bilancio è provvisorio), di cui quattro nella capitale Kiev, colpita da missili balistici, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Mosca ha preso di mira le. 🔗 Leggi su Today.it

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Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

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