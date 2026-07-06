Uccide il coinquilino e si barrica in casa a Palermo Cusimano ha agito dopo una lite sulle regole della convivenza

A Palermo, un uomo avrebbe ucciso il coinquilino durante una lite legata alle regole di convivenza e si sarebbe barricato in casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'indagato, che non ha risposto alle domande del pubblico ministero. La vittima è stata trovata morta all’interno dell’abitazione. La dinamica esatta dell’episodio è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del sospetto al momento dell’arresto.

Francesco Cusimano avrebbe ucciso il coinquilino Spataro per una lite nata per alcune regole di convivenza che il killer non gradiva. L'uomo non ha risposto al pm. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Omicidio a Palermo, uccide il coinquilino e si barrica in casa: diverse ore di trattativa

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