Palermo uccide a coltellate il coinquilino e si barrica in casa | panico in un b&b

Da liberoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo, un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite tra coinquilini. Dopo l'aggressione, l'autore si è barricato all’interno di un bed and breakfast, creando momenti di tensione e panico nell’edificio. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La vittima e l’aggressore erano in conflitto per motivi considerati futili.

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Una discussione per futili motivi tra coinquilini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, sarebbe stato ucciso a coltellate dal suo coinquilino. L'omicidio è avvenuto a Palermo in un appartamento, in via Sampolo, dove poi l'aggressore si è barricato, aprendo il gas e minacciando di far saltare l'intero edificio. Alla fine, dopo una trattativa coi carabinieri, ha aperto la porta. Francesco Cusumano, 38 anni, è stato fermato. Ha precedenti per maltrattamenti e divieto di avvicinamento. La vittima e il 38enne condividevano l'appartamento, di proprietà di un anziano, con un terzo coinquilino che al momento dell'omicidio era uscito per andare a fare la spesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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