A Palermo, un uomo di 53 anni è stato ucciso con coltellate da un coinquilino durante un litigio. Dopo l’aggressione, l’autore si è barricato in casa, ha aperto il gas e ha minacciato di farsi esplodere. Le forze dell’ordine sono intervenute e, dopo sei ore, l’uomo si è arreso. La scena si è svolta in un appartamento nel centro della città.

Una discussione per futili motivi tra coinquilini a Palermo finisce in tragedia. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, sarebbe stato ucciso a coltellate dal suo coinquilino. L’omicidio è avvenuto a Palermo in un appartamento, in via Sampolo, dove poi l’aggressore si è barricato, aprendo il gas e minacciando di far saltare l’intero edificio. Alla fine, dopo una trattativa coi carabinieri, ha aperto la porta. Francesco Cusumano, 38 anni, è stato fermato. Ha precedenti per maltrattamenti e divieto di avvicinamento. La vittima e il 38enne condividevano l’appartamento, di proprietà di un anziano, con un terzo coinquilino che al momento dell’omicidio era uscito per andare a fare la spesa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Palermo, uccide a coltellate il coinquilino e si barrica in casa e apre il gas. Poi si arrende dopo sei ore

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Palermo: omicidio Bacchi, confermate le condanne in appello

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