Parigi non ha bisogno di molte spiegazioni quando arriva luglio: le basta accendere le luci nei suoi palazzi più solenni, riempire le prime file di attrici, muse e addetti ai lavori, e lasciare che siano gli abiti a parlare. Da oggi, lunedì 6 luglio, la Ville Lumière torna a essere il centro più scintillante della moda con la Paris Haute Couture Week autunno inverno 2026 2027, in programma fino a giovedì 9 luglio. Quattro giorni, trenta appuntamenti e un calendario che tiene insieme grandi maison, nomi ormai irrinunciabili e debutti capaci di spostare l’attenzione ben oltre la passerella. Perché l’Alta Moda, nel 2026, resta un rito molto... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paris Haute Couture Week 2026, inizia oggi: il calendario delle sfilate

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