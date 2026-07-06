Paris Haute Couture Week 2026 inizia oggi | il calendario delle sfilate
Parigi apre oggi la Paris Haute Couture Week 2026, con le sfilate che si svolgeranno nei palazzi più solenni della città. Le prime file sono già piene di attrici, muse e professionisti del settore. La manifestazione si concentra sulla presentazione di capi di alta moda, con le luci accese per mettere in risalto i dettagli delle creazioni. La settimana si svolge nel pieno dell’estate, attirando attenzione internazionale sul mondo della moda di lusso.
Parigi non ha bisogno di molte spiegazioni quando arriva luglio: le basta accendere le luci nei suoi palazzi più solenni, riempire le prime file di attrici, muse e addetti ai lavori, e lasciare che siano gli abiti a parlare. Da oggi, lunedì 6 luglio, la Ville Lumière torna a essere il centro più scintillante della moda con la Paris Haute Couture Week autunno inverno 2026 2027, in programma fino a giovedì 9 luglio. Quattro giorni, trenta appuntamenti e un calendario che tiene insieme grandi maison, nomi ormai irrinunciabili e debutti capaci di spostare l’attenzione ben oltre la passerella. Perché l’Alta Moda, nel 2026, resta un rito molto... 🔗 Leggi su Dilei.it
PARIS Haute Couture Spring 2026 - ALL THE SHOWS - Special for TV
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