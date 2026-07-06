Tutti di corsa a Santa Maria Premiata la Quadrilatero

Da sport.quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 48esima edizione della corsa a Santa Maria Maddalena si è conclusa con la vittoria dei veneti sia nella categoria assoluta che nei master. La gara, sulla distanza di 5 km, ha visto una partecipazione numerosa e ritmo veloce, con percorsi spettacolari. La competizione, denominata ‘In Sla’ Rota ad Po summer edition’, ha premiato i migliori atleti regionali, confermando l’importanza dell’evento nel calendario podistico locale.

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La classica ‘In Sla’ Rota ad Po summer edition’ ha assegnato i titoli veneti per il settore assoluto e i master. Veloce e spettacolare. La 48esima edizione della classica del podismo polesano, sulle strade di Santa Maria Maddalena, ha assegnato i titoli regionali dei 5 km. Un appuntamento organizzato dal Gruppo Podistico Salcus Santa Maria Maddalena, con la collaborazione di Fidal Veneto e Fidal Rovigo, patrocinato dal comune di Occhiobello. Si è corso su un anello di lunghezza certificata da ripetere per quattro volte, che si sviluppava interamente nel cuore del centro urbano di Santa Maria Maddalena. A partire per primi sono stati gli iscritti della corsa non competitiva, dove solo per la cronaca, in quanto non c’era classifica e premiazioni, il più veloce è stato Siro Albertini (Avis Taglio di Po). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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