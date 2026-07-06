La 48esima edizione della corsa a Santa Maria Maddalena si è conclusa con la vittoria dei veneti sia nella categoria assoluta che nei master. La gara, sulla distanza di 5 km, ha visto una partecipazione numerosa e ritmo veloce, con percorsi spettacolari. La competizione, denominata ‘In Sla’ Rota ad Po summer edition’, ha premiato i migliori atleti regionali, confermando l’importanza dell’evento nel calendario podistico locale.

La classica ‘In Sla’ Rota ad Po summer edition’ ha assegnato i titoli veneti per il settore assoluto e i master. Veloce e spettacolare. La 48esima edizione della classica del podismo polesano, sulle strade di Santa Maria Maddalena, ha assegnato i titoli regionali dei 5 km. Un appuntamento organizzato dal Gruppo Podistico Salcus Santa Maria Maddalena, con la collaborazione di Fidal Veneto e Fidal Rovigo, patrocinato dal comune di Occhiobello. Si è corso su un anello di lunghezza certificata da ripetere per quattro volte, che si sviluppava interamente nel cuore del centro urbano di Santa Maria Maddalena. A partire per primi sono stati gli iscritti della corsa non competitiva, dove solo per la cronaca, in quanto non c’era classifica e premiazioni, il più veloce è stato Siro Albertini (Avis Taglio di Po). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutti di corsa a Santa Maria. Premiata la Quadrilatero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Narni, Corsa all’Anello. Il meteo non spaventa. La gara si tiene e trionfa Santa MariaNonostante il maltempo, la 58esima edizione della Corsa all’Anello si è svolta regolarmente a Narni, con il Terziere Santa Maria che ha conquistato...

Narni, Santa Maria trionfa: è il bis nella Corsa all’AnelloA Narni, la squadra di Santa Maria ha conquistato il suo secondo successo consecutivo nella 58ª edizione della Corsa all’Anello, portando a casa il...

Temi più discussi: Il potere delle donne per tutti: la Tirol läuft – Corsa femminile; Tutti di corsa per la Casaglia – San Luca; Cento edizioni di corsa e passione: perché il Giro di Castelbuono è un evento unico al mondo; Palio di Siena oggi 3 luglio 2026, attesa per la corsa dei cavalli: la sfida alle 19.30.

#Letour. Cofidis ci aiuta a capire cosa vuol dire affrontare tre settimane di corsa: 3000 borracce, 1600 barrette, 250 musette e molto altro. Vi diamo tutti i numeri #TdF26 tuttobiciweb.it/article/178302… x.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Da Reggello a Vallombrosa tutti di corsaMezzo secolo di storia, fatica e passione. una delle manifestazioni podistiche più amate della Toscana raggiunge la 50° ... msn.com

Tutti di corsa per ripulire strade e parchiIn Brianza non si corre solo per allenarsi: si corre per prendersi cura del territorio. È questa l’idea alla base di We Plogging, l’iniziativa promossa da Cem, che in questo fine settimana torna a ... ilgiorno.it