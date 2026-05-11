Nonostante il maltempo, la 58esima edizione della Corsa all’Anello si è svolta regolarmente a Narni, con il Terziere Santa Maria che ha conquistato la vittoria. La manifestazione, che si svolge tradizionalmente in questo periodo, si è svolta senza interruzioni, attirando un pubblico partecipante nonostante le condizioni climatiche avverse. La corsa ha visto protagonisti i partecipanti dei vari terzieri, con Santa Maria che si è aggiudicata il primo posto.

No, il maltempo non ha fermato la 58esima edizione della Corsa all’Anello: la gara si è tenuta e ha trionfato il Terziere Santa Maria. Il Campo de li Giochi anche quest’anno ha registrato il sold out per la “battaglia“ equestre che a Narni ha il sapore della storia, della tradizione, del senso d’appartenenza, del tifo: in un’unica parola, della passione, in campo e sugli spalti. A dire il vero, l’avvio di giornata è stato “complicato“ e a darne notizia è stata la pagina Facebook della Corsa all’Anello: "L’Associazione comunica che il corteo storico in apertura della gara equestre non avrà malauguratamente luogo a causa delle condizioni meteorologiche avverse", si leggeva in tardissima mattinata su Fb.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Narni, Corsa all’Anello. Il meteo non spaventa. La gara si tiene e trionfa Santa Maria

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