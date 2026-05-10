Narni Santa Maria trionfa | è il bis nella Corsa all’Anello

A Narni, la squadra di Santa Maria ha conquistato il suo secondo successo consecutivo nella 58ª edizione della Corsa all’Anello, portando a casa il titolo con un risultato pieno. La competizione si è svolta tra diverse fazioni locali, con i cavalieri che si sono sfidati in diverse prove. Tra i partecipanti, è stato riconosciuto un cavaliere in particolare come il migliore dell’edizione, anche se i nomi non sono stati resi noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto Santa Maria a mantenere il primato dopo l'en plein?. Chi è stato il miglior cavaliere della 58esima edizione?. Perché i favoriti di Fraporta hanno perso punti nella terza tornata?. Quali giovani promesse hanno deciso le sorti della sfida finale?.? In Breve Classifica finale: Santa Maria 225 punti, Mezule 195 e Fraporta 165.. Luca Paterni ottiene sei anelli risultando miglior cavaliere della 58esima edizione.. Errori di Piciucchi e Zannori penalizzano Fraporta durante la terza tornata.. Ricambio generazionale evidenziato dalle prestazioni di Quintili e dal giovane Matticari.. Il terziere Santa Maria ha conquistato la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni alle ore 17:25 di oggi, ottenendo il secondo successo consecutivo dopo la vittoria dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narni, Santa Maria trionfa: è il bis nella Corsa all’Anello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corsa all’Anello, Santa Maria fa il bis e vince anche l’edizione 2026 della giostraIl terziere Santa Maria ha vinto la 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni. Corsa dell’Anello Aria di Medioevo a NarniEntra nel vivo il viaggio nel Medioevo della “Corsa dell’Anello“, che fino al 10 maggio invade il centro storico di Narni con oltre cento eventi tra... Argomenti più discussi: Vibrante Corsa all’Anello storica. Trionfa Luca Paterni di Fraporta; Corsa all'anello storica, vince Luca Paterni; Luca Paterni del Terziere Fraporta vince la Corsa all’Anello storica; Corsa all’Anello Storica Narni 2026: trionfa Luca Paterni del Terziere Fraporta.