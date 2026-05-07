Usa-Santa Sede tutte le volte che la Chiesa ha detto no a nucleare e guerra

Durante il recente vertice tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, si è parlato principalmente del programma nucleare iraniano. La Chiesa ha ripetutamente espresso il suo rifiuto nei confronti dell’uso delle armi nucleari, sottolineando la propria posizione contraria a qualsiasi paese possieda o sviluppi armi di questo tipo. La discussione ha messo in evidenza il veto costante della Chiesa nei confronti del nucleare e delle guerre in generale.

Al centro del vertice Vaticano – Stati Uniti soprattutto il nucleare iraniano. Un’arma, quella nucleare, a cui il Vaticano ha sempre detto “no”, per tutte e a tutti. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa-Santa Sede, tutte le volte che la Chiesa ha detto “no” a nucleare e guerra Usa-Santa Sede, tutte le volte che la Chiesa ha detto no a nucleare e guerra Notizie correlate Leggi anche: Medio Oriente, Santa Sede: Chiesa dialoga con tutti. Papa prega per le vittime Leggi anche: "Alex ha il paradiso dentro": come si è rialzato Zanardi tutte le volte che è caduto Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Parolin: la linea della Santa Sede ferma su pace e disarmo, strani gli attacchi al Papa; La Santa Sede, Rubio e le guerre ingiuste; Rubio a Roma per ricucire i rapporti con Santa Sede e Italia, vede il Papa e Meloni; Card. Parolin: Usa interlocutore imprescindibile della Santa Sede. La prima cosa che papa Leone XIV chiederà al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi in visita in Vaticano e poi presso il governo italiano, sarà: ma perché Trump fa così La Santa Sede sta facendo fatica a decifrare le mosse del leader Maga e non lo nas - facebook.com facebook #Tg2000 - Card. Parolin: “Usa interlocutore imprescindibile della Santa Sede” #6maggio #Tv2000 #Parolin #Vaticano #USA #StatiUniti #Trump #MarcoRubio #SantaSede #Diplomazia @tg2000it x.com