Usa-Santa Sede tutte le volte che la Chiesa ha detto no a nucleare e guerra

Da tv2000.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il recente vertice tra la Santa Sede e gli Stati Uniti, si è parlato principalmente del programma nucleare iraniano. La Chiesa ha ripetutamente espresso il suo rifiuto nei confronti dell’uso delle armi nucleari, sottolineando la propria posizione contraria a qualsiasi paese possieda o sviluppi armi di questo tipo. La discussione ha messo in evidenza il veto costante della Chiesa nei confronti del nucleare e delle guerre in generale.

Al centro del vertice Vaticano – Stati Uniti soprattutto il nucleare iraniano. Un’arma, quella nucleare, a cui il Vaticano ha sempre detto “no”, per tutte e a tutti. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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