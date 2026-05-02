Alex ha il paradiso dentro | come si è rialzato Zanardi tutte le volte che è caduto

Zanardi, noto per la sua resilienza, ha affrontato numerosi momenti difficili nel corso della vita. Nonostante le sfide e le cadute, ha sempre trovato il modo di rialzarsi, mantenendo viva la volontà di continuare a vivere con entusiasmo. La sua storia è fatta di ostinazione e di una volontà incrollabile di non lasciarsi sopraffare dagli ostacoli che ha incontrato lungo il cammino.

L'inno, non la rinuncia. Alex Zanardi non ha mai rinunciato alla vita. L'ha celebrata in tutte le sue forme, sfidando il destino bastardo e contrario, i suoi graffi e le sue unghiate a tradimento, offrendo l'invincibile profilo dei sognatori al dolore che trasfigura, interrompe il canto dei muscoli e inquina la fiducia che un domani si possa sorridere di noi e di come rotola il mondo. Questo bisogna dire oggi - proprio oggi, nel giorno dell'addio - di questo uomo speciale che abbiamo avuto in dono. L'ha avuta, la vita, e gli è stata tolta, l'ha persa una, due e più volte, l'ha curata, soprattutto, con l'amore e la pazienza dei forti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Alex ha il paradiso dentro": come si è rialzato Zanardi tutte le volte che è caduto Notizie correlate Addio ad Alex Zanardi, l’uomo che ha sfidato il destino mille volteDalla Formula 1 alle Paralimpiadi, passando per due incidenti devastanti: si spegne a 59 anni Alex Zanardi, simbolo universale di resilienza e amore... Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Collegno: dopo l'assoluzione, ora Alex chiede i danni; Amici 25, Alex Calu rompe il silenzio dopo l’eliminazione: Grazie per aver creduto in me; Tutto quello che sappiamo su paradiso digitale film; Battiti Live Spring bocciato, pagelle 29 aprile: Tommaso Paradiso vince facile, Serena Brancale ha due volti, Noemi garanzia. Playback e autotune orripilanti. Un minuto di silenzio nel ricordo di Alex. In tutte le manifestazioni sportive in programma, dal calcio al ciclismo passando per il volley ed il basket, il CONI ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Alex Zanardi. x.com La Stampa. . Le parole di Alex Zanardi nel 2016, in partenza per Rio de Janeiro assieme ad altri atleti per partecipare alle Paralimpiadi. L'ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, è morto il 1 maggio 2026. Dopo l'i - facebook.com facebook