turista stuprata a trapani il pesista olimpionico antonino pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

Un ex atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver stuprato una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. La sentenza è stata pronunciata dal collegio del tribunale locale, presieduto da un giudice. L'uomo, noto per aver vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale.

Condannato a 5 anni e 4 mesi anni per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina. Insieme all’atleta delle fiamme oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: si tratta di Davide Lupo, 31 anni, di Ribera (Agrigento), Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento), e Stefano Mongiovì, 30 anni, anche lui di Ribera. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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