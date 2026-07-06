Un ex atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per aver stuprato una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. La sentenza arriva dal tribunale locale, presieduto dal giudice Franco Messina. L’uomo, noto per aver vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale. La vicenda risale al periodo delle vacanze nella località siciliana.

Condannato a 5 anni e 4 mesi anni per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani presieduto da Franco Messina. Insieme all’atleta delle fiamme oro, 30 anni originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. La ventisettenne finlandese, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Nicola Pellegrino e dall’avvocata Valentina Morici, è in vacanza con due amiche. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

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© Palermo.repubblica.it - Turista stuprata a Trapani, il pesista Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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