Abusi su pallavoliste tra i 13 e i 16 anni a Varese coach condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere

Un ex allenatore di pallavolo è stato condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per aver commesso violenze sessuali aggravate su alcune giovani atlete tra i 13 e i 16 anni. L’uomo, responsabile di una squadra femminile amatoriale nel Varesotto, è stato giudicato colpevole di aver approfittato della sua posizione per abusare delle minorenni. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha portato alla luce le accuse di abusi su più ragazze coinvolte nella squadra.

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