La 'Regata per la Vita 2026' ha raggiunto la sua ottava edizione nelle Marche, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’oncologia locale. L’evento combina attività sportive, iniziative di solidarietà e promozione della salute. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge diverse realtà della regione. I fondi raccolti sono destinati a progetti e strutture dedicate alla cura dei tumori. La partecipazione di squadre e volontari è stata numerosa anche quest’anno.

Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - È giunta alla sua ottava edizione la 'Regata per la Vita 2026', un appuntamento che ogni anno nelle Marche unisce sport, solidarietà e salute. L'evento si è svolto ieri e le 35 imbarcazioni in gara sono partite da Senigallia alle ore 12 con arrivo a Marina Dorica di Ancona. Alle 18 si è svolta la cerimonia di premiazione presso il cortile di Marina Dorica alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, dei pazienti, dei professionisti sanitari. Quest'anno la vincitrice è stata Azzurra III. La grande novità per l'edizione 2026 è stato il lancio dei primi 'Ambasciatori della Salute One Health'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, 'Regata per la Vita 2026': raccolti fondi per l'oncologia marchigiana

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