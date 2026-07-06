Tumori ' Regata per la Vita 2026' | raccolti fondi per l' oncologia marchigiana
La 'Regata per la Vita 2026' ha raggiunto la sua ottava edizione nelle Marche, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’oncologia locale. L’evento combina attività sportive, iniziative di solidarietà e promozione della salute. La manifestazione si svolge annualmente e coinvolge diverse realtà della regione. I fondi raccolti sono destinati a progetti e strutture dedicate alla cura dei tumori. La partecipazione di squadre e volontari è stata numerosa anche quest’anno.
Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - È giunta alla sua ottava edizione la 'Regata per la Vita 2026', un appuntamento che ogni anno nelle Marche unisce sport, solidarietà e salute. L'evento si è svolto ieri e le 35 imbarcazioni in gara sono partite da Senigallia alle ore 12 con arrivo a Marina Dorica di Ancona. Alle 18 si è svolta la cerimonia di premiazione presso il cortile di Marina Dorica alla presenza delle istituzioni, delle associazioni di volontariato, dei pazienti, dei professionisti sanitari. Quest'anno la vincitrice è stata Azzurra III. La grande novità per l'edizione 2026 è stato il lancio dei primi 'Ambasciatori della Salute One Health'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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