Il settore dell'oncologia si arricchisce di un nuovo passo avanti con l'ingresso di una realtà specializzata nel trattamento dei tumori solidi. L'annuncio è stato dato in data recente, segnando un momento importante per le strutture coinvolte. La novità riguarda l'apertura di un nuovo centro dedicato a questa branca che si concentra su terapie e approcci clinici specifici. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso canali istituzionali.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "L'ingresso di BeOne nell'oncologia solida rappresenta un momento cruciale. Abbiamo iniziato circa 5 anni fa nell'oncoematologia e oggi ci muoviamo verso i tumori solidi, patologie estremamente gravi e rilevanti. Il nostro impegno, che si apre ufficialmente oggi, è destinato a protrarsi negli anni a venire: disponiamo infatti di una pipeline ricca, in fase di sviluppo negli ambiti polmonare, gastrointestinale, mammario e ginecologico. Questo è per noi solo l'inizio di un percorso che condivideremo con le comunità scientifiche e con i pazienti, con l'obiettivo di introdurre terapie innovative first-in-class o best-in-class".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oncologia: si concretizza l'impegno di BeOne nei tumori solidi

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