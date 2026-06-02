Pedalata per la vita | torna la Ciclopasseggiata solidale raccolta fondi per l' Oncologia del Perrino
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SAN MICHELE SALENTINO - Un appuntamento che unisce sport, condivisione e solidarietà torna a colorare le strade di San Michele Salentino domenica 7 giugno 2026. La "Ciclopasseggiata Solidale", giunta alla sua quarta edizione, si prepara ad accogliere famiglie, appassionati di ciclismo e cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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