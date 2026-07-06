Donald Trump ha commentato le polemiche sugli affari della sua famiglia, affermando che anche George Washington aveva due scrivanie. Le critiche si concentrano su rendiconti finanziari che indicano come le attività legate alle criptovalute riconducibili ai Trump abbiano prodotto oltre un miliardo di dollari nell’ultimo anno.

Donald Trump torna a difendersi dalle polemiche che coinvolgono gli affari della sua famiglia. Al centro delle critiche ci sono alcuni rendiconti finanziari secondo cui le attività legate alle criptovalute riconducibili ai Trump avrebbero generato oltre un miliardo di dollari nell’ultimo anno. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente ha minimizzato la questione, sostenendo di non avere alcun ruolo nella gestione dell’azienda di famiglia. “I miei figli se ne occupano. Non parlo con loro di queste cose “, ha dichiarato. Per spiegare la sua posizione, Trump ha chiamato in causa George Washington. Secondo il presidente, il primo capo di Stato americano aveva “ due scrivanie nella stessa stanza “: una per gli affari e una per la presidenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Trump sulle attività della sua famiglia: "Anche George Washington aveva due scrivanie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Tells CRAZY Story of BLASTING the UK Prime Minister Keir Starmer Over Iran......

Notizie e thread social correlati

Trump ritira la causa contro il fisco e ottiene in cambio l’immunità fiscale a se stesso e alla sua famiglia: «Mai più controlli sulle tasse»Dopo anni di indagini e procedimenti legali, l’IrS ha deciso di archiviare tutte le pratiche in corso nei confronti dell’ex presidente degli Stati...

Pamela Genini, l'avvocato della famiglia su Francesco Dolci: "Stalker, oltraggioso anche dopo la morte della sua ex"La Corte d'Assise di Milano ha approvato la richiesta di costituzione di parte civile presentata dalla famiglia di una donna vittima di stalking e...

Argomenti più discussi: Independence Day, Trump al Mount Rushmore: lo show per il 4 luglio; Il sogno americano è tornato: e la festa dell'Indipendenza diventa il comizio di Trump; I 250 anni degli USA tra patriottismo e trumpismo; Anniversario USA: Trump contro il comunismo, a Washigton allerta caldo.

Trump sulle attività della sua famiglia: Anche George Washington aveva due scrivanie(LaPresse) Donald Trump torna a difendersi dalle polemiche che coinvolgono gli affari della sua famiglia. Al centro delle critiche ci sono ... stream24.ilsole24ore.com