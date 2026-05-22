Trump ritira la causa contro il fisco e ottiene in cambio l’immunità fiscale a se stesso e alla sua famiglia | Mai più controlli sulle tasse

Dopo anni di indagini e procedimenti legali, l’IrS ha deciso di archiviare tutte le pratiche in corso nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti e della sua famiglia. In cambio, Trump ha ritirato la causa avviata contro il Fisco, ottenendo un accordo che gli garantisce l’immunità fiscale e la possibilità di non essere più soggetto a controlli sulle tasse. La decisione mette fine a un lungo iter giudiziario legato alle sue attività di imprenditore e alle sue dichiarazioni fiscali.

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Donald Trump può finalmente dormire sonni tranquilli. Dopo anni di indagini per la sua attività da immobiliarista e star televisiva, l’ Internal Revenue Service – il Fisco americano – sarà costretto ad archiviare tutti i procedimenti pendenti a carico dell’inquilino della Casa Bianca. Lo prevede un atto del dipartimento della Giustizia, che di fatto garantisce a Trump piena immunità fiscale. Nessuno, si legge nella nota del dipartimento, potrà più indagare su possibili reati fiscali del presidente Usa, dei suoi familiari e anche «dei suoi trust, imprese e relative sussidiarie o società comunque collegate». Immunità fiscale «per sempre» alla famiglia Trump. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump minaccia luscita dalla NATO e stasera il messaggio alla nazione Sullo stesso argomento Il dipartimento di Giustizia dà a Trump e famiglia l’immunità da qualsiasi contestazione del fisco UsaIl Dipartimento di Giustizia ha segretamente ampliato l’accordo fra Donald Trump e l’Agenzia delle entrate americana. Trump: accordo col fisco per escludere i controlli sulla famiglia? Domande chiave Come influenzerà questo accordo l'uguaglianza dei controlli fiscali per tutti i cittadini? Chi potrà richiedere i risarcimenti dal... 18 maggio 2026, USA TRUMP RITIRA LA CAUSA DA 10 MILIARDI CONTRO L'IRS: SI VA VERSO L'ACCORDO Donald Trump ha ufficialmente ritirato la sua maxi-causa da 10 miliardi di dollari contro l'IRS (il fisco americano) per la fuga di notizie sui suoi dati f x.com