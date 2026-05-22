Trump ritira la causa contro il fisco e ottiene in cambio l’immunità fiscale a se stesso e alla sua famiglia | Mai più controlli sulle tasse
Dopo anni di indagini e procedimenti legali, l’IrS ha deciso di archiviare tutte le pratiche in corso nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti e della sua famiglia. In cambio, Trump ha ritirato la causa avviata contro il Fisco, ottenendo un accordo che gli garantisce l’immunità fiscale e la possibilità di non essere più soggetto a controlli sulle tasse. La decisione mette fine a un lungo iter giudiziario legato alle sue attività di imprenditore e alle sue dichiarazioni fiscali.
Donald Trump può finalmente dormire sonni tranquilli. Dopo anni di indagini per la sua attività da immobiliarista e star televisiva, l’ Internal Revenue Service – il Fisco americano – sarà costretto ad archiviare tutti i procedimenti pendenti a carico dell’inquilino della Casa Bianca. Lo prevede un atto del dipartimento della Giustizia, che di fatto garantisce a Trump piena immunità fiscale. Nessuno, si legge nella nota del dipartimento, potrà più indagare su possibili reati fiscali del presidente Usa, dei suoi familiari e anche «dei suoi trust, imprese e relative sussidiarie o società comunque collegate». Immunità fiscale «per sempre» alla famiglia Trump. 🔗 Leggi su Open.online
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