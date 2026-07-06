Trump su Truth nuovo meme con Meloni | Serve un ordine restrittivo

Su Truth, Donald Trump ha condiviso un meme che prende di mira la premier italiana. La didascalia del post suggerisce la necessità di un ordine restrittivo. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social, con commenti vari tra sostenitori e critici. La frecciatina si inserisce in una serie di attacchi pubblici tra le due figure politiche. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni ufficiali legate alla vicenda.

Nuova fiammata social tra Washington e Palazzo Chigi. Donald Trump torna all’attacco contro Giorgia Meloni e lo fa con il suo stile diretto: un meme pubblicato su Truth. Nell’immagine la premier italiana lo osserva, mentre la didascalia lanciata dall’ex presidente suona secca: “Serve un’ordinanza restrittiva”. Una battuta velenosa, un colpo basso digitale. L’ennesimo round di una tensione che non accenna a placarsi. La replica non si è fatta attendere. Carlo Calenda, leader di Azione, è intervenuto subito sui social per difendere la presidente del Consiglio. Parole nette, senza giri di parole: “Trump è un bullo insignificante. Massima solidarietà a Giorgia Meloni”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Trump posta meme con Meloni, 'necessaria ordinanza restrittiva

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