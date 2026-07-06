Trump ennesimo attacco a Meloni | Serve un ordine restrittivo Meme con la premier

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 luglio 2026, su un social network, un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un meme che ritrae la premier italiana mentre lo guarda, accompagnato dalla didascalia: “Serve un ordine restrittivo”. L’immagine e il commento sono stati definiti come un nuovo attacco nei confronti della leader italiana. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori politici.

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Roma, 6 luglio 2026 – Un attacco durissimo. Il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth ha postato un meme con la premier Giorgia Meloni che lo guarda e con la didascalia: “ Serve un ordine restrittivo ”. Una nuova offensiva a nemmeno più di un mese dallo scontro pubblico ad altissima tensione post G7 e alla vigilia del vertice Nato ad Ankara di domani e mercoledì quando Meloni e Trump si troveranno di nuoco di fronte. L’ennesima bordata alla premier italiana fa piazza pulita del tentativo dell’establishment italiano e americano di ribadire, cogliendo l’occasione dell’Independence day, che niente è cambiato nelle relazioni bilaterali e che i rapporti sono ottimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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