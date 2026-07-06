Il 6 luglio 2026, su un social network, un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un meme che ritrae la premier italiana mentre lo guarda, accompagnato dalla didascalia: “Serve un ordine restrittivo”. L’immagine e il commento sono stati definiti come un nuovo attacco nei confronti della leader italiana. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori politici.

Roma, 6 luglio 2026 – Un attacco durissimo. Il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth ha postato un meme con la premier Giorgia Meloni che lo guarda e con la didascalia: “ Serve un ordine restrittivo ”. Una nuova offensiva a nemmeno più di un mese dallo scontro pubblico ad altissima tensione post G7 e alla vigilia del vertice Nato ad Ankara di domani e mercoledì quando Meloni e Trump si troveranno di nuoco di fronte. L’ennesima bordata alla premier italiana fa piazza pulita del tentativo dell’establishment italiano e americano di ribadire, cogliendo l’occasione dell’Independence day, che niente è cambiato nelle relazioni bilaterali e che i rapporti sono ottimi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Trump, ennesimo attacco a Meloni: “Serve un ordine restrittivo”. Meme con la premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca Meloni: Mi ha implorato. Lerrore clamoroso di Giorgia e della sua replica.

Notizie e thread social correlati

Trump, nuovo attacco a Meloni: posta un meme con la premier e invoca un «ordine restrittivo»Donald Trump ha pubblicato un meme con l’immagine di Giorgia Meloni su Truth, il social che utilizza.

Trump, nuovo attacco a Meloni: posta una foto con la premier e invoca un «ordine restrittivo»Donald Trump ha pubblicato un post sul social Truth in cui ha condiviso una foto con la premier italiana e ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi...

Temi più discussi: Trump, ennesimo attacco a Meloni: Serve un ordine restrittivo. Meme con la premier; Independence day, Trump sul palco dopo il rinvio per il maltempo: Siamo più ricchi e forti che mai; Trump, nuovo attacco a Meloni: posta un meme con la premier e invoca un ordine restrittivo; Trump sulla Nato: Gli Usa spendono più di tutti | Quali sono i Paesi che versano di più per la difesa.

Trump, ennesimo attacco a Meloni: Serve un ordine restrittivo. Meme con la premierLa Russia minaccia la Polonia: Varsavia deve pensare alla sua sicurezza. Vertice di Ankara, gli Stati premono per aumentare gli investimenti militari ... quotidiano.net

LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO Oggi la protesta contro l'ennesimo regalo del governo al leghista Angelucci: per i salari c'è il recupero del 50% dell'inflazione, a eccezione delle cliniche private ATTACCO A Conte | Pure il n.1 del Senato critica x.com

Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premierLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premier ... tg24.sky.it

Perché Biden non ha rilasciato i documenti?! #uspolitics #epstein #trump reddit