Trump su Truth nuovo meme con Meloni presa di mira | Serve un ordine restrittivo

Notizia in breve

Su Truth, Donald Trump ha condiviso un meme che prende di mira Giorgia Meloni, suscitando reazioni sui social. La pubblicazione ha generato una nuova tensione tra gli ambienti politici statunitensi e italiani. La frase “Serve un ordine restrittivo” accompagna l’immagine, senza ulteriori dettagli. La vicenda si inserisce in un clima di polemiche e scambi di battute tra le due parti. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai diretti interessati.