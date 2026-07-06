Trump su Truth nuovo meme con Meloni presa di mira | Serve un ordine restrittivo
Su Truth, Donald Trump ha condiviso un meme che prende di mira Giorgia Meloni, suscitando reazioni sui social. La pubblicazione ha generato una nuova tensione tra gli ambienti politici statunitensi e italiani. La frase “Serve un ordine restrittivo” accompagna l’immagine, senza ulteriori dettagli. La vicenda si inserisce in un clima di polemiche e scambi di battute tra le due parti. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai diretti interessati.
Nuova fiammata social tra Washington e Palazzo Chigi. Donald Trump torna all’attacco contro Giorgia Meloni e lo fa con il suo stile diretto: un meme pubblicato su Truth. Nell’immagine la premier italiana lo osserva, mentre la didascalia lanciata dal presidente USA suona secca: “Serve un’ordinanza restrittiva”. Una battuta velenosa, un colpo basso digitale. L’ennesimo round di una tensione che non accenna a placarsi. La replica non si è fatta attendere. Carlo Calenda, leader di Azione, è intervenuto subito sui social per difendere la presidente del Consiglio. Parole nette, senza giri di parole: “Trump è un bullo insignificante. Massima solidarietà a Giorgia Meloni”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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Trump posta meme con Meloni, 'necessaria ordinanza restrittiva
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