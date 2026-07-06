Nuovo attacco di Trump a Meloni foto con meme | Serve un ordine restrittivo
Donald Trump ha pubblicato su Truth un meme in cui mostra la premier italiana che lo guarda, accompagnato dalla didascalia “serve un ordine restrittivo”. Si tratta del suo secondo attacco pubblico contro Meloni in pochi giorni. Finora non ci sono state risposte ufficiali da parte della premier o di altri rappresentanti italiani. La pubblicazione è stata condivisa sui social del tycoon e ha suscitato reazioni sui canali online.
Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Nuovo attacco di Trump a Meloni: posta foto meme e scrive: Serve un ordine restrittivo
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