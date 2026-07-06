Nuovo attacco di Trump a Meloni foto con meme | Serve un ordine restrittivo

Notizia in breve

Donald Trump ha pubblicato su Truth un meme in cui mostra la premier italiana che lo guarda, accompagnato dalla didascalia “serve un ordine restrittivo”. Si tratta del suo secondo attacco pubblico contro Meloni in pochi giorni. Finora non ci sono state risposte ufficiali da parte della premier o di altri rappresentanti italiani. La pubblicazione è stata condivisa sui social del tycoon e ha suscitato reazioni sui canali online.