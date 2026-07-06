Trump su Meloni serve un ordine restrittivo è la nuova provocazione ma Palazzo Chigi sceglie di non reagire
Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth in cui mostra la premier italiana in atteggiamenti di adorazione nei confronti del presidente americano. In un commento associato, ha scritto che sarebbe necessario un ordine restrittivo contro Meloni. Palazzo Chigi non ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Trump. Nessuna azione ufficiale è stata intrapresa in risposta alle sue parole o al contenuto del meme.
Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni a colpi di meme: l’ultimo, pubblicato sul social network Truth, mostra la premier italiana in una posa adorante nei confronti dell’inquilino della Casa Bianca. La scritta a corredo: “Restraining order needed”, ovvero “Urge un ordine restrittivo“, come a rappresentare Meloni nelle vesti di una stalker. Pur esprimendo “sconcerto”, Palazzo Chigi ha scelto di non replicare. Trump contro Meloni, ancora La provocazione di Trump, che di fatto sfiducia Meloni, è arrivata proprio alla vigilia del vertice Nato di Ankara, durante il quale i capi di Stato e di governo dei Paesi aderenti dovranno decidere in che termini far proseguire l’alleanza occidentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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TRUMP VS MELONI: SERVE UN ORDINE RESTRITTIVO!il post contro Meloni!
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