Trump su Meloni serve un ordine restrittivo è la nuova provocazione ma Palazzo Chigi sceglie di non reagire

Notizia in breve

Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth in cui mostra la premier italiana in atteggiamenti di adorazione nei confronti del presidente americano. In un commento associato, ha scritto che sarebbe necessario un ordine restrittivo contro Meloni. Palazzo Chigi non ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Trump. Nessuna azione ufficiale è stata intrapresa in risposta alle sue parole o al contenuto del meme.