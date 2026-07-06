Trump spiazza | Sì ho chiamato io Infantino e chiesto di cancellare la squalifica a Balogun

Un ex presidente ha affermato di aver contattato il presidente della FIFA per chiedere la cancellazione della squalifica di un calciatore. Ha dichiarato di essere stato lui a chiamare e a chiedere l’intervento sulla decisione disciplinare. La vicenda riguardante il calciatore coinvolto continua a suscitare attenzione a livello internazionale.

Trump non ha dubbi: «Sì ho chiamato io Infantino e chiesto di cancellare la squalifica a Balogun». Le sue dichiarazioni. Il caso Folarin Balogun continua a infiammare il dibattito internazionale. Nelle ultime ore Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente FIFA Gianni Infantino riguardo al cartellino rosso mostrato all’attaccante degli Stati Uniti. Il caso Balogun. La sospensione della squalifica a Folarin Balogun ha acceso un’ondata di polemiche, tra accuse rivolte alla FIFA e indiscrezioni su una presunta telefonata in cui Donald Trump avrebbe ringraziato Gianni Infantino per l’intervento sul caso. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche il nuovo comunicato della Federazione belga, che ha contestato apertamente la gestione dell’intera vicenda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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