Trump | Sì ho parlato con Infantino | su Balogun non era fallo E quell' arbitro è sospetto

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA riguardo a un episodio durante una partita, affermando che non c'era fallo su un calciatore statunitense e che l’arbitro coinvolto è sospetto. La conversazione si riferisce a un episodio di espulsione revocata. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate in un contesto di polemiche in crescita, che coinvolgono anche aspetti politici.

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Mentre le polemiche continuano ad aumentare di intensità e acquistano una deriva anche politica, Donald Trump è intervenuto di nuovo a proposito dell'espulsione revocata al centravanti degli Usa, Balogun. Parole che, con tutta certezza, non sono destinate a placare le acque. "Sono una persona che ama lo sport, sono stato un buon atleta e conosco molto bene lo sport, davvero molto bene", è l'esordio del presidente americano, che poi entra nello specifico: "Quello non era un fallo. erano semplicemente due giocatori che correvano a tutta velocità e che hanno finito per scontrarsi. Voglio dire, non puoi prendere il tuo piede e appoggiarlo deliberatamente su quello di un altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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