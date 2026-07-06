Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA riguardo a un episodio durante una partita, affermando che non c'era fallo su un calciatore statunitense e che l’arbitro coinvolto è sospetto. La conversazione si riferisce a un episodio di espulsione revocata. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate in un contesto di polemiche in crescita, che coinvolgono anche aspetti politici.

Mentre le polemiche continuano ad aumentare di intensità e acquistano una deriva anche politica, Donald Trump è intervenuto di nuovo a proposito dell'espulsione revocata al centravanti degli Usa, Balogun. Parole che, con tutta certezza, non sono destinate a placare le acque. "Sono una persona che ama lo sport, sono stato un buon atleta e conosco molto bene lo sport, davvero molto bene", è l'esordio del presidente americano, che poi entra nello specifico: "Quello non era un fallo. erano semplicemente due giocatori che correvano a tutta velocità e che hanno finito per scontrarsi. Voglio dire, non puoi prendere il tuo piede e appoggiarlo deliberatamente su quello di un altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Trump: "Sì, ho parlato con Infantino: su Balogun non era fallo. E quell'arbitro è sospetto..."

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