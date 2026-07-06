Scandalo Balogun Trump ammette | Ho parlato con Infantino il fallo non c’era L’arbitro è un po’ sospetto

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha ammesso di aver parlato con il presidente della FIFA per cercare di far revocare la squalifica a un attaccante statunitense ai Mondiali di calcio. L’attaccante era stato espulso durante la partita vinta 2-0 contro la Bosnia Erzegovina per un fallo che, secondo Trump, non c’era. Il tycoon ha inoltre commentato che l’arbitro sembra sospetto. Nessuna conferma ufficiale sulle conversazioni o sui motivi delle decisioni arbitrali.

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Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino per togliere la squalifica a Folarin Balogun, attaccante degli Usa ai Mondiali di calcio che era stato espulso per un fallo nel corso della sfida vinta dalla nazionale americana per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina. “ Sì l’ho fatto “, ha detto il presidente. “Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati “, ha aggiunto il tycoon. “L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato”, ha aggiunto Trump. “Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere “, ha detto ancora il presidente. Donald Trump lo ha ammesso rispondendo a una serie di domande all’interno del suo Studio Ovale, alla vigilia dell’importantissimo vertice Nato che si svolgerà ad Ankara il 7 e 8 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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